В Орле призывники приняли присягу

В торжественной церемонии приняли участие 38 новобранцев.
Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии
На плацу войсковой части города Орла 29 декабря состоялась торжественная церемония приведения к военной присяге 38 новобранцев. С напутственным словом к молодым военнослужащим обратился протоиерей Сергий Гаврюшин.
– В своем напутственном слове к молодым военнослужащим отец Сергий отметил важность служения Родине, после чего благословил новобранцев и окропил их святой водой, - сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.
В торжественной церемонии приняли участие командиры части, родственники военнослужащих. Войсковая часть 03013 традиционно принимает бойцов из разных регионов страны.