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11:48, 30 декабря 2024 года В Орле оштрафовали "Квадру" за отключение тепла и горячей воды Компания заплатит 30 тысяч рублей.



Фото из архива

Прокуратура Советского района Орла провела проверку в сфере ЖКХ. Установлено, что в октябре 2024 года в некоторых домах на территории Советского района Орла отключили горячую воду и тепло.



– По указанному факту прокурором района в отношении АО "Квадра" вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.



Юридическое лицо получило штраф в размере 30 тысяч рублей. Прокуратура держит на контроле вопросы в сфере ЖКХ.





Сергей Силаев





