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11:20, 30 декабря 2024 года

В Мценске студент получил два года колонии и штраф

Несовершеннолетнего признали виновным в мошенничестве.

Фото из архива

В Мценске Орловской области 17-летний студент техникума признан виновным в совершении мошенничества. Следствие и суд установили, что в январе 2024 года молодой человек вступил в интернете в сговор с мошенниками, орудующими на территории Орловской области.

По их указанию он прибыл к жительнице города Мценска, которая в тот день была введена в заблуждение другими участниками преступной группы, относительно якобы совершенного ее родственницей преступления, и необходимости, в связи с этим, возмещения ущерба. Согласно отведенной ему роли в совершении преступления он получил от потерпевшей денежные средства в сумме свыше 900 тыс. рублей, часть из которых впоследствии перевел подельникам, а часть оставил себе, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

Суд назначил молодому человеку наказание в виде лишения свободы на два года и штрафа в размере 875 тысяч рублей. Наказание парень будет отбывать в исправительном учреждении общего режима.


Сергей Силаев
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