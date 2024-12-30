Главная » Новости



11:20, 30 декабря 2024 года В Мценске студент получил два года колонии и штраф Несовершеннолетнего признали виновным в мошенничестве.



Фото из архива

В Мценске Орловской области 17-летний студент техникума признан виновным в совершении мошенничества. Следствие и суд установили, что в январе 2024 года молодой человек вступил в интернете в сговор с мошенниками, орудующими на территории Орловской области.



– По их указанию он прибыл к жительнице города Мценска, которая в тот день была введена в заблуждение другими участниками преступной группы, относительно якобы совершенного ее родственницей преступления, и необходимости, в связи с этим, возмещения ущерба. Согласно отведенной ему роли в совершении преступления он получил от потерпевшей денежные средства в сумме свыше 900 тыс. рублей, часть из которых впоследствии перевел подельникам, а часть оставил себе, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Суд назначил молодому человеку наказание в виде лишения свободы на два года и штрафа в размере 875 тысяч рублей. Наказание парень будет отбывать в исправительном учреждении общего режима.





Сергей Силаев





