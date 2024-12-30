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10:05, 30 декабря 2024 года

Орловским лесникам увеличат зарплату

Рост составит 19,3%.

Фото из архива

С начала 2025 года лесникам Орловской области увеличат заработную плату. Рост составит девять миллионов рублей или 19,3% в сравнении с 2024 годом.
Всего с 2025 года на оплату труда работников управления лесами Орловской области и региональных лесничеств направят почти 56 миллионов рублей. В октябре уходящего года сотрудникам проиндексировали оклады на 5,1%.

Мы предпринимаем необходимые меры, чтобы вывести зарплаты сотрудников лесничеств на хороший уровень. Уже со следующего года по решению Президента страны зарплаты работников лесного хозяйства региона будут увеличены. Несомненно, это позволит по достоинству оценивать опыт и профессионализм сотрудников, которые работают несколько десятков лет, а также привлечь молодые и квалифицированные кадры в лесное хозяйство, - сообщил начальник управления лесами Орловской области Александр Насонов.

Также состоялась встреча с региональными работниками лесного хозяйства, которым объяснили механизм поэтапного повышения заработной платы с четвертого квартала уходящего года и в последующем.


Сергей Силаев
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