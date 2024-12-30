В Орле погибла женщина из-за пожара

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
В Орле вечером 29 декабря на улице Матросова загорелась квартира. Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире в девятиэтажке.
Когда сотрудники МЧС приехали на место, подъезд был задымлен. Пожарные вскрыли дверь и обнаружили женщину, передали ее медикам, которые провели реанимацию, но она скончалась, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Пожар тушили восемь человек с помощью трех единиц техники. Из соседних квартир эвакуированы пять человек. Причину произошедшего установят специалисты.