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9:45, 30 декабря 2024 года В Орле погибла женщина из-за пожара Женщине провели реанимацию, но она скончалась.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле вечером 29 декабря на улице Матросова загорелась квартира. Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире в девятиэтажке.



Когда сотрудники МЧС приехали на место, подъезд был задымлен. Пожарные вскрыли дверь и обнаружили женщину, передали ее медикам, которые провели реанимацию, но она скончалась, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



Пожар тушили восемь человек с помощью трех единиц техники. Из соседних квартир эвакуированы пять человек. Причину произошедшего установят специалисты.





Сергей Силаев





