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20:02, 26 декабря 2024 года Орловцы могут приобрести новогодние елки по 1200 рублей за метр Зимой 2023 года стоимость таких деревьев варьировалась от 900 до 1000 рублей.



Фото: Сергей Мерцалов

В Орле продолжают работу елочные базары. Они открыты для покупателей с утра и до позднего вечера.



В 2024 году стоимость новогодних деревьев заметно возросла: за метр ели или сосны придется отдать 1200 рублей. В этом убедился наш корреспондент, посетивший несколько торговых точек в Заводском районе города. Цена на деревья была одинаковой во всех местах. Отметим, что в прошлом году средняя стоимость новогодних елей и сосен составляла 900-1000 рублей за метр.



Елочные базары работают до 31 декабря. Всего в Орле оборудовано 12 торговых точек.





Сергей Мерцалов





