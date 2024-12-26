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14:35, 26 декабря 2024 года В Орле сгорел автомобиль Огонь тушили шесть спасателей.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Заводском районе Орла 26 декабря вспыхнула легковушка. ЧП произошло рядом с ТЦ "Гринн".



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, когда пожарные приехали на место, огонь уже распространился на всю площадь машины. Тушили пламя шесть сотрудников чрезвычайного ведомства с помощью двух единиц техники.



В результате ЧП никто не пострадал.





Сергей Силаев





