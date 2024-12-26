В больницу Семашко Орла поступил операционный микроскоп

Стоимость оборудования — более 40 миллионов рублей.

Фото департамента здравоохранения Орловской области

В департаменте здравоохранения Орловской области сообщили, что в больницу Семашко поступил операционный микроскоп стоимостью более 43 миллионов рублей. Он будет работать в паре с навигационным комплексом.

– Для медиков это оборудование откроет новые возможности и позволит проводить высокотехнологичные вмешательства, недоступные ранее. Микроскоп обеспечивает доступ к органам и тканям на микроуровне и позволяет проводить высокоточные нейрохирургические манипуляции, — пояснили в областном департаменте здравоохранения.

Нейрохирурги смогут оценивать проходимость крови через сосуды головного и спинного мозга, проводить на них операции. Также медики получат возможность удалять опухоли небольшого размера в спинном мозге, внутри черепа, в том числе в труднодоступных местах.