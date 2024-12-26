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15:17, 26 декабря 2024 года Южный подъезд к Мценску отремонтировали Протяженность участка — почти полтора километра.



Фото: департамент дорожного хозяйства Орловской области

В Мценском районе Орловской области подрядчик завершил работы на южном подъезде к райцентру. Контракт был заключен с подрядчиком "Дорснаб". Как сообщили в "Орелгосзаказчике", протяженность ремонтного участка составляет 1,46 километра. В 2024 году организация уложила новый асфальт, усилила нижний и верхний слои дорожного покрытия. Также установлено освещение, нанесена разметка, установлены дорожные знаки и остановки. Работы проводились в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".





Сергей Силаев





