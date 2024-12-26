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11:18, 26 декабря 2024 года Два человека попали в больницу после столкновения "Опеля" с деревом в Глазуновке Водитель разогнался слишком быстро и не справился с управлением.



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

В Глазуновке Орловской области 25 декабря произошло ДТП. Водитель "Опеля" ехал по улице Привокзальной и в районе дома №55 из-за высокой скорости вылетел с дороги, после чего столкнулся с деревом. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.



В результате аварии 26-летний водитель и 24-летний пассажир были доставлены в Глазуновскую ЦРБ. Врачи районной больницы осмотрели пострадавших и решили направить их в областную больницу, где молодых людей госпитализировали.



Всего за последние сутки в Орловской области зарегистрировали 14 ДТП, в которых четыре человека получили ранения.





Сергей Силаев





