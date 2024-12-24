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10:08, 24 декабря 2024 года

Пенсии орловских пенсионеров увеличатся на 7,3%

Индексация начнется с 2025-го года.


С 2025-го года отделение социального фонда по Орловской области начнет индексацию страховых пенсий работающих пенсионеров.
Повышение коснется всех вне зависимости от выполнения трудовой деятельности, – отмечают в пресс-службе отделения соцфонда по Орловской области.
Размер прибавки у работающих и неработающих пенсионеров будет разный. У занятых повышение рассчитали от суммы, которую он бы мог получать будучи неработающим, а не от той, что получает сейчас.
Например, в 2024-м году человек получал пенсию в размере 18 284,30 рублей. Будь он неработающим, его пенсия была бы 20 922,28 рублей. Именно исходя из последней суммы с января 2025-го года и будет производиться индексация размера пенсии работающим пенсионерам. То есть, 20 922,28*7,3% = 1 527,32 рублей. Соответственно, вместо 18 284,30 рублей размер пенсии после 1 января 2025-го года у пенсионера увеличится до 19 811,62 рублей, – пояснили в пресс-службе ведомства.
Изменится пенсия и у неработающих граждан. Повышение на 7,3% коснется получателей всех видов страховой пенсии: по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца. Страховые пенсии в начале следующего года проиндексируют на 7,3%, но если по итогам 2024-го года рост цен окажется выше, то пенсии в 2025-го году могут увеличить дополнительно.


Сергей Силаев
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