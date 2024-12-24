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9:30, 23 декабря 2024 года

В орловской школе ученики осваивают экологическую химию с помощью современных приборов

Реализовать задуманное помог кванториум.


Кружок по экологической химии - пока единственный в России. Его программу разработала учитель химии и биологии школы № 51 города Орла Анастасия Капранова. По образованию она не только химик и биолог, но и эколог.

В реализации этого проекта ей помог кванториум, который открылся в школе в начале учебного года. Старшеклассники уже провели несколько исследовательских работ с помощью нового оборудования. Например, Кристина Алдошина изучала почву возле родников в Дмитровском районе, где живут ее бабушка и дедушка. А Виктория Васина работает над проектом смарт-теплицы и парникового эффекта. О том, какие еще опыты и эксперименты проводят ученики с помощью нового оборудования, расскажет Татьяна Тимохина.


Татьяна Тимохина
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