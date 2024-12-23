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11:17, 23 декабря 2024 года В Орле на несовершеннолетнего иностранца возбудили уголовное дело Молодого человека подозревают в приобретении и использовании поддельных документов.



Фото из архива

Следственный комитет возбудил уголовное дело против несовершеннолетнего жителя Киргизской Республики. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "б " ч. 4 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение и использование заведомо поддельных официальных документов).



– В одном производстве с данным уголовным делом соединено уголовное дело в отношении троих взрослых участников преступной группы, в отношении которых ранее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и им предъявлены обвинения, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



По версии следствия, четверо участников преступной группы приобрели поддельные паспорта Киргизской Республики, после чего оформляли в банках карты, которые передавали за деньги другим людям, входившим в преступную группу. Следствие продолжается.



Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, устанавливаются соучастники обвиняемых. Следователи проверят основания пребывания граждан на территории РФ.



Уголовное дело возбуждено по материалам УМВД И УФСБ России по Орловской области.



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Сергей Силаев





