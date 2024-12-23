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11:05, 23 декабря 2024 года Парахин поручил усилить уборку улиц в новогодние праздники Тема стала ключевой на еженедельной планерке.



Фото из архива

Мэр Орла Юрий Парахин поручил усилить ручную уборку улиц во время новогодних праздников. Предстоящую работу обсудили на еженедельной планерке с руководителями структурных подразделений.



По информации пресс-службы городской администрации, для сбора бытового мусора вручную усилят бригады дворников. Они будут дежурить на общественных территориях в четырех районах областного центра.



– После гуляний к восьми утра территории уже должны быть убраны. Главам районов совместно со "Спецавтобазой" необходимо составить график для "ручников", создать несколько бригад, - дал поручение глава города.



В Рождество мэр призвал коллег уделить внимание территориям при храмах. Эти участки поручено расчищать от снега и наледи, а также посыпать песком.





Сергей Силаев





