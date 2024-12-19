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17:53, 19 декабря 2024 года Орловские футболистки проведут дома матчи чемпионата страны Встречи такого уровня по футзалу в Орле пройдут впервые.



Фото из архива

Футболистки ОрелГУ-КПРФ проведут домашние матчи в рамках чемпионата России по футзалу. В гости к орловчанкам приедет пензенская "Лагуна-УОР". Команды уже встречались в первом круге, тогда оба матча остались за пензенскими футболистками.



Сейчас команды являются соседями по турнирной таблице. Орловчанки продолжают бороться за выход в плей-офф.



Расписание матчей:



22 декабря - 16:00

ОрелГУ-КПРФ — Лагуна-УОР 23 декабря 12:00

ОрелГУ-КПРФ — Лагуна-УОР Место проведения: Спорткомплекс ОГУ (ул. Скворцова, 5). Вход для болельщиков свободный.





Сергей Силаев





