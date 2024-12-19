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11:37, 19 декабря 2024 года

Суд рассмотрит дело амчанина с психическим заболеванием

Его знакомый погиб в ходе конфликта.

Фото из архива

В Мценске уголовное дело об убийстве местного жителя направлено в суд для применения меры медицинского характера. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

Следствие выяснило, что 2 октября 2024 года на берегу реки Зуша мужчина со своим знакомым распивал спиртное, на алкогольной почве возник конфликт. Потерпевший получил несколько ударов по голове и потерял сознание, после чего мужчина переместил его тело в реку, где молодой человек захлебнулся.

С целью установления психического состояния мужчины была назначена и проведена психолого-психиатрическая экспертиза, заключением которой установлено наличие у него психического заболевания. Кроме того, в момент совершения противоправных деяний он не осознавал характер своих действий и не мог руководить ими, - сообщили в следственном комитете.

Теперь суд рассмотрит вопрос о направлении мужчины на принудительное лечение. 




Сергей Силаев
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