Орловщина впервые отправила рапсовое масло в Белоруссию
В соседнюю страну экспортировали более 525 тонн продукции.
Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям
В декабре Орловская область впервые отправила рапсовое масло в Республику Беларусь. Объем экспортируемой продукции составил более 525 тонн.
Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, нерафинированное масло отправили в Белоруссию железнодорожным транспортом. По результатам лабораторных исследований экспортные партии признаны соответствующими всем требованиям страны-импортера.