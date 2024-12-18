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14:55, 18 декабря 2024 года В Должанском районе открыли игротерапевтический кабинет Здесь будет проходить психологическая реабилитация детей.



Фото: "Знамя труда"

В Должанском районе на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних открыли игротерапевтический кабинет и "Зеленую комнату" . Об этом сообщила газета "Знамя труда".



"Зеленая комната" позволяет проводить психологическую реабилитацию детей, которые ранее пережили беду. В комфортной обстановке дети смогут рассказать психологу о своих проблемах и получить квалифицированную помощь. Таким образом дети могут избавляться от страхов.



По словам директора соцучреждения Натальи Бородиной, коллектив уже наладил работу с подопечными. Сотрудникам в реабилитационных мероприятиях поможет современное оборудование.





Сергей Силаев





