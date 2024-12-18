В Должанском районе открыли игротерапевтический кабинет
Здесь будет проходить психологическая реабилитация детей.
Фото: "Знамя труда"
В Должанском районе на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних открыли игротерапевтический кабинет и "Зеленую комнату" . Об этом сообщила газета "Знамя труда".
"Зеленая комната" позволяет проводить психологическую реабилитацию детей, которые ранее пережили беду. В комфортной обстановке дети смогут рассказать психологу о своих проблемах и получить квалифицированную помощь. Таким образом дети могут избавляться от страхов.
По словам директора соцучреждения Натальи Бородиной, коллектив уже наладил работу с подопечными. Сотрудникам в реабилитационных мероприятиях поможет современное оборудование.