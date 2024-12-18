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9:47, 18 декабря 2024 года В Мценске спасли человека из ночного пожара Еще пять амчан эвакуировали.



Фото из архива

В Мценске ночью 18 декабря загорелась однокомнатная квартира на улице Гагарина. Когда пожарные приехали на место, открытое пламя полыхало в жилище, подъезд сильно задымился.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, из квартиры спасен 73-летний мужчина, его госпитализировали в Мценскую ЦРБ. Из соседних квартир эвакуированы пять человек.



Пламя оперативно ликвидировали, причину возгорания устанавливают специалисты.





Сергей Силаев





