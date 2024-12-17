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10:46, 17 декабря 2024 года Орловцам расскажут о получении гранта от президентского фонда Семинар проходит в фундаментальной библиотеке ОГУ.



Фото: Сергей Силаев

В Орле 17 декабря проходит семинар к старту нового грантового конкурса ПФКИ 25-2. Мероприятие проводят в Точке кипения Орловского госуниверситета.



Семинар организован для специалистов некоммерческих и коммерческих организаций, муниципальных учреждений, допобразования в сфере культуры и искусства, предпринимателей. Спикеры расскажут, как подготовиться к грантовому конкурсу, о логике социокультурного проектирования и нужных ресурсах для реализации творческой мечты.



Новый грантовый конкурс стартует в России 17 декабря, заявки будут принимать до 6 февраля. Объем федеральной поддержки для проектов по всей России - до пяти миллиардов рублей. Победители будут объявлены до 20 мая.





Сергей Силаев





