Орловцам расскажут о получении гранта от президентского фонда
Семинар проходит в фундаментальной библиотеке ОГУ.
Фото: Сергей Силаев
В Орле 17 декабря проходит семинар к старту нового грантового конкурса ПФКИ 25-2. Мероприятие проводят в Точке кипения Орловского госуниверситета.
Семинар организован для специалистов некоммерческих и коммерческих организаций, муниципальных учреждений, допобразования в сфере культуры и искусства, предпринимателей. Спикеры расскажут, как подготовиться к грантовому конкурсу, о логике социокультурного проектирования и нужных ресурсах для реализации творческой мечты.
Новый грантовый конкурс стартует в России 17 декабря, заявки будут принимать до 6 февраля. Объем федеральной поддержки для проектов по всей России - до пяти миллиардов рублей. Победители будут объявлены до 20 мая.