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12:01, 17 декабря 2024 года Андрей Клычков призвал не распространять фото- и видеоматериалы о последствиях атак БПЛА К жителям региона он обратился во время прямого эфира.



Фото: архив

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира 16 декабря обратился к жителям региона с просьбой не распространять фото- и видеоматериалы о последствиях атак беспилотников.



- Мы с вами осознаем, что объекты на нашей территории, учитывая курские события, стали приграничьем и регулярно подвергаются атакам, - сказал Клычков. Он напомнил, что в ночь на субботу в результате массированной атаки беспилотников был поврежден объект топливной инфраструктуры, и для ликвидации пожара потребовался целый день.



Губернатор призвал жителей и блогеров не создавать условия для "улучшения прицела" и не предоставлять дополнительные шансы врагу. Он подчеркнул, что необходимо сделать все возможное для обеспечения безопасности.







Сергей Мерцалов





