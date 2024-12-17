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20:45, 16 декабря 2024 года

Орловцам напомнили критерии выбора искусственной елки

По статистике, такой отдает предпочтение половина россиян.



Половина россиян отдает предпочтение искусственной елке на Новый год. Об этом говорит статистика. Натуральную выбирает треть опрошенных людей, а остальные колеблются.

Критерии выбора искусственной елки напомнили сотрудники Роспотребнадзора. К примеру, бюджетные ели из поливинилхлорида быстро теряют форму и осыпаются. Дешевый пластик может нанести серьезный вред здоровью, поэтому при покупке лучше попросить у продавцов сертификат качества.

Пластиковое дерево окупает свой экологический след лишь в том случае, если его используют на протяжении 20 лет. Если же ежегодно покупать искусственную ель, а потом выбрасывать ее, то это колоссальный урон природе.


Анастасия Миносьян
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