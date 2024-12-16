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15:14, 16 декабря 2024 года Жителя Орла отправили под стражу за убийство и поджог дома Собственнику причинен ущерб в размере более миллиона рублей.



Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Орле местный житель заключен под стражу по обвинению в убийстве и повреждении чужого имущества с помощью поджога. Следователи возбудили уголовное дело.



По информации регионального СК, трагедия произошла 12 декабря в одном из домов на улице Садово-Пушкарной Заводского района. Между мужчинами возник конфликт, пострадавший получил удары ножом, молотком и бутылкой по телу, после чего обидчик поджег диван.



– В результате возникшего пожара огнём повреждены мебель, бытовая техника и интерьер помещений дома. Собственнику причинен ущерб на сумму свыше 1 млн. рублей, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Мужчине предъявлено обвинение, его заключили под стражу.





Сергей Силаев





