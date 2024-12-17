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19:01, 16 декабря 2024 года В Орловской области завершается реализация нацпроекта "Образование" О его главных достижениях в интервью корреспонденту "Вести-Орел" рассказала и.о. руководителя регионального департамента образования Татьяна Патова.







В течение пяти лет в Орловской области, как и во всех регионах России, реализовывался нацпроект " Образование". И сейчас самое время подвести итоги.



Что было сделано в сфере образования нашему корреспонденту Татьяне Тимохиной рассказала исполняющая обязанности руководителя департамента Орловской области Татьяна Патова.





Татьяна Тимохина





