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15:26, 16 декабря 2024 года Александр Бастрыкин дал первые поручения новому руководителю Орловского следкома Они касаются дороги в Спасском и ситуации с 86-летней узницей концлагерей, над которой издевался внук.





Александр Бастрыкин дал первые поручения новому руководителю Орловского следкома Андрею Чапанову. Они касаются дороги в Спасском и ситуации с 86-летней узницей концлагерей, над которой издевался внук.



На дорогу ранее обратили внимание в «Народном фронте». В селе единственная подъездная дорога находится в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие отсутствует, при выпадении осадков грунтовое полотно размывается, образовалось много ям. Несмотря на многочисленные обращения, более пяти лет нарушения не устранялись.



Что касается ситуации с пенсионеркой, то сообщается, что ее внук долгое время систематически избивает пожилую женщину, а также угрожает ей расправой. Многочисленные обращения в органы результатов не принесли.



По обоим обращениям поручено провести проверки и доложить о результатах.











