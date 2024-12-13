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11:50, 13 декабря 2024 года "Ростелеком" выступил техническим партнером трансляции инвестиционного послания губернатора Орловской области Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

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«Ростелеком» организовал высокоскоростной канал передачи данных для онлайн-трансляции ежегодного инвестиционного послания губернатора Орловской области на сайте телеканала «Первый областной». Мероприятие состоялось 10 декабря в конгресс-холле ТМК «Гринн». Его участниками стали около 400 человек: представители органов власти, регионального бизнеса, инвестпартнеров области.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях: «Мы уже не в первый раз осуществляем техническую поддержку столь значимого для региона события. Наличие цифровых решений и высокий уровень компетенций сотрудников позволяют “Ростелекому” делать это оперативно и качественно. Для онлайн-трансляции инвестиционного послания мы предоставили интернет-канал на скорости 100 Мбит/с и оказали необходимое сервисное сопровождение». Андрей Чернов, генеральный директор телеканала «Первый областной»: «Поскольку инвестиционное послание является знаковым событием, определяющим развитие Орловщины, было важно донести информацию не только до представителей власти, бизнес-сообщества и инвесторов, но и до жителей региона. Именно для этого мы решили организовать онлайн-трансляцию события на сайте нашего телеканала. Специалисты “Ростелекома” откликнулись на нашу просьбу и оперативно обеспечили площадку доступом в Сеть. К интернет-эфиру смогли присоединиться более 42 тысяч человек».

При подключении интернета от «Ростелекома» корпоративные клиенты получают стабильное соединение, высокую скорость передачи данных и надежную защиту информации. Для заключения договора достаточно оставить заявку на официальном сайте компании. Менеджеры свяжутся с потенциальным заказчиком в течение часа, помогут выбрать подходящий тариф, согласуют время приезда технического специалиста.



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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.



Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,6 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков.



Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.



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