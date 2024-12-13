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11:08, 13 декабря 2024 года Регулярно в плюсе: брянцы и орловчане получают бонусы от "Ростелекома" Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

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Более 30 тысяч жителей Брянской и Орловской областей уже подключились к программе «Бонус» от «Ростелекома». Только за последний год участниками системы лояльности стали 10 тысяч пользователей.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях: «При помощи бонусной программы мы благодарим клиентов компании за доверие и выбор наших сервисов. Сегодня почти 16 миллионов виртуального кэшбека числится на счетах абонентов филиала. Три четверти брянских и орловских участников “Бонуса” предпочитают менять цифровые накопления на 25%-ную скидку при оплате услуг компании. Согласитесь, неплохая экономия получается! Уверен, число пользователей сервиса будет уверенно расти». Галина Баранова, жительница Орла: «Подключила бонусный счет давно и регулярно пользуюсь: удобно и выгодно! Раз в месяц захожу в личный кабинет оплачивать счета за услуги и непременно заглядываю в свою виртуальную копилку. Чаще всего трачу поощрения от провайдера на покупку фильмов из коллекции Wink». Стать участником «Бонуса» может каждый абонент «Ростелекома» — пользователь услуг «Домашний интернет», «Интерактивное ТВ», «Мобильная связь», «Домашний телефон» или «Умный дом». Для подключения к программе достаточно пройти регистрацию в едином личном кабинете или мобильном приложении компании. После этого на бонусный счет автоматически поступят приветственные баллы. В зависимости от количества и типа подключенных сервисов клиенту присваивается определенный статус. Далее пополнение будет происходить ежемесячно после оплаты выставленных провайдером счетов, а также в день рождения пользователя. Накопленные баллы можно потратить на видеоконтент платформы Wink, оплату части стоимости определенных услуг оператора, скидки на услуги и товары компаний-партнеров и другое.



Подробнее о программе можно узнать на официальном сайте компании.



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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.



Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,6 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков.



Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.



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