Более 5500 тонн гуманитарки отправила Орловщина бойцам с начала СВО
Цифры озвучил губернатор.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время инвестиционного послания затронул тему помощи бойцам СВО. Глава региона озвучил цифры собранного гуманитарного груза.
– Всего в зону специальной военной операции доставлено более 5500 тонн гуманитарного груза, а орловским бизнесом собрано более 4 миллиардов рублей, направленных на помощь участникам спецоперации, - сообщил губернатор.
В настоящее время формирование и доставка гуманитарных грузов продолжаются.