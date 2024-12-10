Главная » Новости



16:21, 10 декабря 2024 года Орловщина получит почти два миллиарда рублей на дороги Средства поступят из федерального бюджета.



Фото: архив

Глава Орловской области Андрей Клычков во время инвестиционного послания 10 декабря заявил, что в 2025 году на ремонт дорог регион получит почти два миллиарда рублей.



Губернатор поручил департаменту дорожного хозяйства увеличить объем дорожных работ в 2025 году. Клычков добавил, что в следующем году планируется второй этап реконструкции аэропорта "Орел-Южный".





Сергей Силаев





