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16:09, 10 декабря 2024 года В Орловской области зарплата в 2024 году выросла на 17% Показатель увеличился относительно цифр 2023 года.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

За девять месяцев 2024 года средняя заработная плата в Орловской области увеличилась на 17% относительно показателя девяти месяцев 2023 года. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков во время инвестиционного послания.



– Ежегодно в течение 6 лет растет реальная заработная плата. Особо подчеркну, по темпу роста реальных среднедушевых доходов населения Орловская область находилась по итогам 2023 года на втором месте среди регионов страны, - отметил Клычков.





Сергей Силаев





