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15:41, 10 декабря 2024 года Орловские врачи освоили более десятка новых операций Часть из них относится к высокотехнологичным.



Фото: архив

В Орловской областной клинической больнице за последние годы освоено более 10 видов оперативных вмешательств. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков 10 декабря в ходе инвестиционного послания.



– Сотрудники Орловского онкологического диспансера за короткий период времени освоили и внедрили в повседневную практику весь спектр операций. Все это позволяет нашему населению получать специализированную медицинскую помощь, включая высокотехнологичную, не выезжая за пределы Орловской области, - отметил глава региона.



Кроме того, жители соседних регионов приезжают в Орел для получения медицинской помощи высшего уровня, сравнимого с центральными федеральными клиниками, отметил Клычков.





Сергей Силаев





