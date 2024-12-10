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11:27, 10 декабря 2024 года В России экранизируют историю орловского кота, пришедшего на могилу бойца СВО Созданием картины займется одна из крупнейших продюсерских кинокомпаний страны.



Фото: Виталия Румянцева

Статья орловской журналистки Виталии Румянцевой "Чтоб любить как брата" о погибшем при исполнении воинского долга бойце СВО Владиславе Панасове из Свердловского района Орловской области и пришедшем на его могилу белом больном коте ляжет в основу сценария фильма или сериала. Этим займется одна из крупнейших продюсерских кинокомпаний России.



Имена победителей – авторов лучших журналистских материалов были опубликованы в День Героев Отечества. Всего было прислано более 120 работ.



– Мы тщательно проанализировали каждую отправленную на конкурс работу и хотим отметить высокий профессионализм журналистов. Вокруг нас находится множество неравнодушных людей, чья деятельность или повседневная жизнь так или иначе связана с героизмом, бескорыстной помощью ближнему и самоотверженностью. Эти захватывающие истории в будущем станут основой сценариев для наших фильмов и сериалов, отражающих дух времени и силу человеческого характера, - сообщается в пресс-релизе кинокомпании.





Сергей Силаев





