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19:22, 9 декабря 2024 года Москвичка вернет более полумиллиона рублей, взятых на погашение ипотеки на Орловщине Нарушения выявила прокуратура.



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Мценская межрайонная прокуратура обнаружила нарушения при распоряжении средстваМИ материнского капитала. Установлено, что жительница Московской области – владелица сертификата на материнский капитал – погасила ипотеку, взятую на жилье в Мценске.



Однако спустя полгода женщина продала жилье, а долю с несовершеннолетним ребенком не оформила. После чего квартиру москвичка не покупала, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.



Требования закона были нарушены, прокуратура направила иск в суд. Женщина вернет 520 тысяч рублей государству, требования надзорного ведомства удовлетворил Долгопрудненский городской суд.





Сергей Силаев





