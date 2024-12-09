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18:22, 9 декабря 2024 года

Орловцев предупредили о гололеде

В регионе может образовываться туман.

Фото: архив

В Орловской области начало новой рабочей недели будет сопровождаться небольшими осадками в виде снега и мокрого снега. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

Разброс минимальных и максимальных температур по нашему региону за прошедшие сутки составил от минус 3-4 градусов по югу области до минус 2 градусов по северным районам, - говорится в сообщении гидрометцентра.

Местами будет образовываться туман, гололед и гололедица на дорогах.

В среду, 11 декабря, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, температура -2…+3, ночью 1-6 мороза, ветер северный 5-10 м/с.

В четверг, 12 декабря, ночью небольшой снег, днем местами слабые осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер северный 6-11 м/с, днем 8-13 м/с. Температура ночью 1-6 мороза, днем 0-5 мороза.


Сергей Силаев
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