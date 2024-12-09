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17:22, 9 декабря 2024 года

В Орловской области увеличилось количество бюджетных мест в техникумах

Число превысило 3 300.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Почти 60% орловских выпускников девятых классов продолжили обучение по программам СПО в текущем учебном году. Такую информацию озвучили на аппаратном совещании 9 декабря в областной администрации.

Губернатор Андрей Клычков отметил, что в Орловской области продолжается работа по перепрофилированию техникумов и колледжей в соответствии с современными потребностями рынка труда.

Увеличено количество мест по таким направлениям, как машиностроение, легкая промышленность и электроэнергетика. Ведется работа по профориентации школьников. В текущем году почти 60 % выпускников 9-х классов продолжают обучение по программам среднего профессионального образования. Количество бюджетных мест превысило 3300, - подчеркнул губернатор.

К началу приемной кампании в регионе появились новые профессии и специальности:

- металлургическое производство;

- монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного производства;

-мастер по изготовлению швейных изделий.

Количество бюджетных мест по сравнению с 2023 годом в учреждениях СПО региона увеличилось на 90.



Сергей Силаев
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