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17:22, 9 декабря 2024 года В Орловской области увеличилось количество бюджетных мест в техникумах Число превысило 3 300.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Почти 60% орловских выпускников девятых классов продолжили обучение по программам СПО в текущем учебном году. Такую информацию озвучили на аппаратном совещании 9 декабря в областной администрации.



Губернатор Андрей Клычков отметил, что в Орловской области продолжается работа по перепрофилированию техникумов и колледжей в соответствии с современными потребностями рынка труда.



– Увеличено количество мест по таким направлениям, как машиностроение, легкая промышленность и электроэнергетика. Ведется работа по профориентации школьников. В текущем году почти 60 % выпускников 9-х классов продолжают обучение по программам среднего профессионального образования. Количество бюджетных мест превысило 3300, - подчеркнул губернатор.



К началу приемной кампании в регионе появились новые профессии и специальности:



- металлургическое производство;



- монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного производства;



-мастер по изготовлению швейных изделий.



Количество бюджетных мест по сравнению с 2023 годом в учреждениях СПО региона увеличилось на 90.







Сергей Силаев





