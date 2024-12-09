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15:01, 9 декабря 2024 года Более 150 пунктов приема металлолома работают в Орловской области Вопрос обсуждался на аппаратном совещании областного правительства.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В Орле 9 декабря на заседании правительства региона обсудили вопрос хранения и переработки металлолома. Совещание провел губернатор Андрей Клычков.



По состоянию на 1 декабря 2024 года, в регионе черный и цветной металл принимают 77 организаций и два предпринимателя. Всего на территории области работает 161 пункт приема.



В Орловской области порядка пяти тысяч человек занято в металлургическом производстве, среднемесячная зарплата работников превышает 50 тысяч рублей. Отраслевой оборот превышает пять миллиардов рублей.





Сергей Силаев





