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11:58, 9 декабря 2024 года Утром Орел встал в пробках Жители добирались на работу и учебу дольше обычного.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В Орле 9 декабря жители областного центра стояли в утренних пробках. Проехать в центре Орла оказалось затруднительно, путь до работы и учебы у многих занял больше времени, чем обычно.



Возможно, причиной пробок стало перекрытие проезда около площади Ленина и в районе бульвара Победы. Здесь к стеле возложили цветы в День Героев Отечества.





Сергей Силаев





