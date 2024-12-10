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13:46, 10 декабря 2024 года

Орловцам напомнили об остатке денег на Пушкинской карте

Их можно потратить до конца года.


В департаменте культуры Орловской области напомнили, что остаток денег на Пушкинской карте необходимо потратить до конца уходящего года, иначе средства сгорят.

Оставшиеся средства можно потратить, купив билеты на мероприятия января и февраля следующего года. На какие события уже открыта продажа, смотрите по ссылке, – отметили в профильном департаменте.

Кроме того, приобрести билет на мероприятие по Пушкинской карте можно на платформах "Культура.РФ", "Яндекс Афиша", в приложении "Госуслуги Культура", выполнив несколько кликов.

Пушкинскую карту может оформить молодежь в возрасте от 14 до 22 лет. С ее помощью можно приобретать билеты в кино, театры, музеи, филармонии. Средства поступают из федерального бюджета. В 2025 году номинал карты также составит пять тысяч рублей.  




Сергей Силаев
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