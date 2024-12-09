Дорогу с помятым знаком и выбоинами обнаружили под Орлом
Выездное обследование провели сотрудники профильного департамента.
Фото: департамент надзорной деятельности
Управление по государственному строительному надзору департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области провело выездное обследование дороги в Троснянском районе. Специалисты выявили нарушения.
Один из знаков "Опасный поворот" помят, кроме того на дороге имеются ямы.
– Контролируемому лицу объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, – сообщили в департаменте надзорной и контрольной деятельности.