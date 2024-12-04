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18:27, 4 декабря 2024 года В "Орловском полесье" засняли лося и зубра на подкормке Животные подошли подкрепиться одновременно.





Видео: пресс-служба национального парка "Орловское полесье"

В Орловском полесье удалось заснять ситуацию, когда на подкормочную пришли одновременно лось и зубр. Видеозапись сделана в Красниковском участковом лесничестве национального парка, кадры снял государственный инспектор Александр Колтунов.



Напомним, что ранее национальный парк "Орловское полесье" объявил об открытии туристического маршрута "В гости к зубрам". Увидеть краснокнижных исполинов в естественной среде обитания можно пока лежит снег – до февраля-марта.



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Сергей Силаев





