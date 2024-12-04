Орловец Руслан Ботис стал "молодым предпринимателем России"
Итоги всероссийского конкурса подвели в Москве.
Фото с сайта правительства Орловской области
В Москве подвели итоги всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России". Его участниками стали почти 35 тысяч человек. Церемония награждения победителей всероссийского конкурса состоялась на площадке Национального центра "Россия".
В число победителей в спецноминации "Молодой предприниматель года" стал Руслан Ботис. Житель региона утвержден окружным представителем Центрального федерального округа клуба молодых предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
Конкурс проводился в 14-й раз. За это время в число победителей вошли сотни молодых предпринимателей. Участники конкурса могут не только представить свои проекты на федеральном уровне, но и получить экспертную помощь.