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19:32, 4 декабря 2024 года Орловец Руслан Ботис стал "молодым предпринимателем России" Итоги всероссийского конкурса подвели в Москве.



Фото с сайта правительства Орловской области

В Москве подвели итоги всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России". Его участниками стали почти 35 тысяч человек. Церемония награждения победителей всероссийского конкурса состоялась на площадке Национального центра "Россия".



В число победителей в спецноминации "Молодой предприниматель года" стал Руслан Ботис. Житель региона утвержден окружным представителем Центрального федерального округа клуба молодых предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.



Конкурс проводился в 14-й раз. За это время в число победителей вошли сотни молодых предпринимателей. Участники конкурса могут не только представить свои проекты на федеральном уровне, но и получить экспертную помощь.





Сергей Силаев





