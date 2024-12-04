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11:01, 4 декабря 2024 года В Орловской области назвали имена лучших молодых ученых Подведены итоги ежегодного конкурса.





В Орловской области подвели итоги конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу молодых ученых 2024 года. К участию в состязании допускались исследователи не старше 35 лет, работы принимались по четырем направлениям: естественные, гуманитарные, технические и социально-экономические науки. Победителями стали аспиранты и преподаватели из трех вузов региона. Распоряжение подписал губернатор Андрей Клычков. Первой победительницей стала Анна Мельяновская из всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур в Орле. Она представила работу, посвященную приемам получения селекционного материала земляники. Вторым победителем стала аспирантка Орловского государственного аграрного университета Клавдия Скребнева. Ученый исследовала способы лечения гнойно-некротических поражений дистального отдела у коров. Третьим победителем стал кандидат экономических наук, преподаватель кафедры "Экономика и экономическая безопасность" Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Владислав Матвеев. Исследование Матвеева было посвящено созданию обновленной эко-ориентированной экономической политики для Орловской области. Победители получат денежные премии по 50 тысяч рублей и дипломы.





Сергей Силаев





