В Орловской области назвали имена лучших молодых ученых

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11:01, 4 декабря 2024 года
В Орловской области назвали имена лучших молодых ученыхПодведены итоги ежегодного конкурса.
В Орловской области подвели итоги конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу молодых ученых 2024 года. К участию в состязании допускались исследователи не старше 35 лет, работы принимались по четырем направлениям: естественные, гуманитарные, технические и социально-экономические науки.
Победителями стали аспиранты и преподаватели из трех вузов региона. Распоряжение подписал губернатор Андрей Клычков.
Первой победительницей стала Анна Мельяновская из всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур в Орле. Она представила работу, посвященную приемам получения селекционного материала земляники.
Вторым победителем стала аспирантка Орловского государственного аграрного университета Клавдия Скребнева. Ученый исследовала способы лечения гнойно-некротических поражений дистального отдела у коров.
Третьим победителем стал кандидат экономических наук, преподаватель кафедры "Экономика и экономическая безопасность" Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Владислав Матвеев. Исследование Матвеева было посвящено созданию обновленной эко-ориентированной экономической политики для Орловской области.
Победители получат денежные премии по 50 тысяч рублей и дипломы.
Сергей Силаев