В Орле эвакуировали десять человек из здания на Комсомольской

Возгорание случилось днем 3 ноября.

Фото: МЧС России по Орловской области

В Орле 3 ноября на улице Комсомольской произошло возгорание в административном здании. Пожар потушили до прибытия спасателей, было эвакуировано 10 человек.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, огнем незначительно поврежден потолок. Предполагаемой причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

Всего за последние сутки в Орловской области спасатели 11 раз выезжали на вызовы, из них три раза тушили возгорания, восемь — помогали населению.