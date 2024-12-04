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10:10, 4 декабря 2024 года

Почти два миллиона тонн зерна отгрузили из Орловской области

Показатель достигнут за 11 месяцев 2024-го года.


В Орловской области с 1 января по 2 декабря 2024 года специалисты межрегионального управления Россельхознадзора осмотрели 2,38 миллиона тонн подкарантинной продукции. Это на 26,3% или на 424 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период 2023 года.
 
Из региона отгружено 1,98 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки, а также 58 тысяч тонн картофеля, сахарной свеклы и соломы.
ФГИС "Аргус-Фито" оформлено 62,6 тыс. карантинных сертификатов, что на 32,4% или 15,3 тыс. штук больше уровня прошлого года. В 547 случаях принято решение об отказе в выдаче карантинных сертификатов по причине несоответствия полноты сведений, содержащихся в заявлениях, – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Орловской и Курской областям.
Также специалисты ведомства за указанный период отобрали 64 тысяч образцов и направили их в лабораторию. Эксперты в 471 партии обнаружили повилику, засоренный сорняком груз отправили на уничтожение.



Сергей Силаев
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