Орловцев предупредили о возможной атаке БПЛА

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23:46, 3 декабря 2024 года
Орловцев предупредили о возможной атаке БПЛАВ регионе объявлена опасность атаки беспилотников.
Фото: Ольга Супонева, архив "Вести-Орел"
МЧС предупредило жителей Орловской области о возможной атаке БПЛА на регион. Сигнал поступил поздним вечером 3 декабря 2024.
По сообщению РСЧС, силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки. Жителям стоит сохранять бдительность.
Телефон экстренных служб 112.
Ольга СУПОНЕВА
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