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20:52, 3 декабря 2024 года В Орле выявлены нарушения на пригородных маршрутах Водители пропускают остановки.



Фото: архив "Вестей"

В Орле выявлены нарушения в работе пригородных маршрутных автобусов. Проверка прошла 3 декабря после жалоб жителей, пользующихся общественным транспортом.



Об этом сообщает КУ ОО "Организатор перевозок". Орловцы пожаловались на то, что водители проезжают остановки и не тормозят, чтобы забрать пассажиров. В частности, речь идет об остановочных пунктах "Костомаровка" и "ТМК "Гринн".



- По ряду маршрутов установлены нарушения правил перевозок пассажиров. Информация направлена перевозчикам для устранения замечаний в дальнейшей работе. Подрядным организациям рекомендовано рассмотреть возможность применения штрафных санкций к допустившим нарушения водителям, - пояснили в "Организаторе перевозок".



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Ольга СУПОНЕВА





