В Орле выявлены нарушения на пригородных маршрутах
Водители пропускают остановки.
Фото: архив "Вестей"
В Орле выявлены нарушения в работе пригородных маршрутных автобусов. Проверка прошла 3 декабря после жалоб жителей, пользующихся общественным транспортом.
Об этом сообщает КУ ОО "Организатор перевозок". Орловцы пожаловались на то, что водители проезжают остановки и не тормозят, чтобы забрать пассажиров. В частности, речь идет об остановочных пунктах "Костомаровка" и "ТМК "Гринн".
- По ряду маршрутов установлены нарушения правил перевозок пассажиров. Информация направлена перевозчикам для устранения замечаний в дальнейшей работе. Подрядным организациям рекомендовано рассмотреть возможность применения штрафных санкций к допустившим нарушения водителям, - пояснили в "Организаторе перевозок".