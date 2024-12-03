Главная » Новости



18:11, 3 декабря 2024 года В Орловской области будут судить экс-полицейских, избивших мужчину Следком завершил расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий и коррупции.







В Орловской области перед судом предстанут двое бывших сотрудников полиции, которых подозревают в избиении мужчины. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, в котором несколько эпизодов: превышение должностных полномочий и коррупция.



Речь идет о бывших сотрудниках отдела полиции Дмитровского района, сами преступления были совершены весной 2024-го. По версии следствия, один из оперов избил подозреваемого в совершении административного правонарушения. Затем от него же он получил взятку в сумме 21 тысяча рублей за непривлечение к ответственности за проступок.



На этом незаконная деятельность стражей правопорядка не остановилась: на следующий день домой к побитому мужчине явились уже двое сотрудников, они потребовали, чтобы тот ничего не рассказывал о произошедшем. И уже другой полицейский вновь применил к мужчине физическую силу. Однако полицейские попали в поле зрения сотрудников службы собственной безопасности УМВД, было заведено дело.



- Комплекс следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу в настоящее время завершён. Обвиняемые вину в совершенных преступлениях не признали. Следователем собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщил сайту "Вести-Орел" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.









Ольга СУПОНЕВА





