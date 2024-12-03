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17:50, 3 декабря 2024 года Губернатор Орловской области Андрей Клычков выступит с инвестпосланием 10 декабря Площадкой станет ТМК "Гринн".



Фото: архив "Вестей"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков выступит с инвестиционным посланием на 2025 год на следующей неделе. Датой назначено 10 декабря.



Глава области огласит ключевые для региона темы и озвучит показатели, с ними связанные. Речь пойдет об итогах работы в 2024 году и о планах на 2025.



- Ключевыми темами главного мероприятия года станут обеспечение устойчивости региональной экономики, планы по реализации приоритетных инвестиционных проектов, реализация национальных проектов, выполнение социальных обязательств, поддержка участников СВО, - сообщили сайту "Вести-Орел" в пресс-службе правительства Орловской области.



Мероприятие состоится в ТМК "Гринн", начало в 15.30. Будет доступна онлайн-трансляция.





Ольга СУПОНЕВА





