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16:52, 3 декабря 2024 года

Акция по списанию пеней для должников от регионального оператора

Фото предоставлено ООО Управляющая компания "Зеленая роща"

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С 1 ноября по 31 декабря 2024 года ООО "УК "Зеленая роща" проводит акцию "Оплати долг без пени!", в рамках которой физические могут избавиться от начисленных пеней при погашении всей задолженности за вывоз ТКО. Чтобы принять участие в акции, физическим лицам нужно полностью оплатить долг и подать заявление о списании пеней.

Условия участия в акции:

• Должен быть долг за услугу по обращению с ТКО за два и более расчетных периода;
• Отсутствие вступившего в силу судебного решения по задолженности, указанной в заявлении.

Для списания пеней необходимо предоставить заявление в офис регоператора лично или отправить его на электронный адрес: office@greenpark57.ru, а также оплатить основной долг. Бланк заявления можно скачать по ссылке на сайте регоператора.

Более подробную информацию об акции можно узнать по телефону горячей линии: (4862) 48-10-04.

Реклама: ООО "УК "ЗЕЛЁНАЯ РОЩА". ИНН: 5753062527
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