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16:30, 3 декабря 2024 года В России сегодня вечером упадет астероид От Орловской области небесное тело приземлится далеко.





Сегодня, 3 декабря, в вечернее время в России упадет астероид. Такие прогнозы сделали ученые УрФУ. Жителям Орловской области переживать не стоит: небесное тело приземлится от нашего региона далеко.



По сообщению Уральского федерального университета, небольшой астероид приземлится в Якутии. По расчетам, в атмосферу Земли он войдет в 19.17. А местом падения, предварительно, станет территория между Ленском и Олекминском.





Ольга СУПОНЕВА





